Backbone One PlayStation Edition: un controller su licenza ufficiale presentato da Sony

Sony ha presentato tramite il PlayStation Blog un nuovo controller su licenza PlayStation: parliamo del Backbone One - PlayStation Edition. Si tratta di un controller per dispositivi mobile, pensato per gli utenti di iPhone.

Il CEO di Backbone afferma: "Il design di Backbone One - PlayStation Edition è stato realizzato dal nostro team di progettazione in collaborazione con le menti geniali di PlayStation. I colori, i materiali e le finiture eleganti sono tutti ispirati al design del controller wireless DualSense della console PS5, inclusi i tasti frontali trasparenti e l'aspetto unico e distintivo. Si integra perfettamente con gli altri prodotti della linea PS5, come le cuffie con microfono Pulse 3D, che puoi connettere direttamente a Backbone One - PlayStation Edition."

Questo controller è pensato per giocare tramite l'app Remote Play di PS5 e PS4 tramite il proprio iPhone, fermo restando che serve una connessione a banda larga e una console. Viene poi spiegato che il Backbone One - PlayStation Edition funziona con i giochi dell'App Store e altri servizi streaming.

Backbone One - PlayStation Edition

Vi è anche un'app Backbone con diverse integrazioni PlayStation. L'app include anche una sezione dedicata alle ultime novità del mondo PlayStation. Il controller è alimentato da iPhone e non è necessaria la ricarica.

Backbone One - PlayStation Edition arriverà in Italia, ma per il momento non è stata indicata la data di uscita e il prezzo del controller.