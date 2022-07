Xbox Games with Gold: giochi gratis di agosto 2022 svelati ufficialmente

Microsoft ha indicato quali sono i giochi gratis per Xbox One e Xbox Series X|S di agosto 2022 inclusi nell'abbonamento Xbox Live Gold (a propria volta incluso anche in Xbox Game Pass Ultimate). I Games with Gold del prossimo mese sono:

Calico (Xbox One), 1 - 31 agosto

ScourgeBringer (Xbox One), 16 agosto - 15 settembre

Saints Row 2 (Xbox 360), 1 agosto - 15 agosto

Monaco: What's Yours is Mine (Xbox 360), 16 - 31 agosto

Nella nostra recensione di Calico vi abbiamo spiegato che "Calico è dal punto di vista teorico una produzione molto interessante, nonché originale: un simulatore che per la prima volta mette parzialmente in secondo piano l'editor del personaggio (pur presente e non banale) e la gestione di attività principali e secondarie (altrettanto presenti) per dedicarsi alla fauna selvatica. Il mondo di gioco è ricchissimo di gatti e altre creature pacioccose (tutte provenienti dal mondo reale) da accudire, coccolare, accarezzare, amare, di cui contornarsi. E ci ha convinto anche l'idea di offrire un titolo che voglia solo rilassare i giocatori, senza ossessionarli con compiti crescenti; un po' come ha insegnato Animal Crossing. Ma il comparto grafico e tecnico, e pure l'ottimizzazione su Nintendo Switch, sono tutti aspetti imbarazzanti della produzione, davvero troppo gravi per essere ignorati. Un'occasione per ora sprecata, che tuttavia con alcuni interventi potrebbe almeno migliorare un po'."

La descrizione di ScourgeBringer recita: "Fatti strada in un mondo post-apocalittico nei panni di Kyhra, la guerriera più letale del tuo clan. Esplorate il frenetico platform roguelite ScourgeBringer. Attaccate i vostri nemici e i boss che custodiscono i segreti del flagello. I sotterranei in continua evoluzione nascondono misteri e ricordi degli esploratori del passato che possono aiutarvi ad andare avanti e, forse, a riscattare l'intera umanità."

Calico

La descrizione di Saints Row 2 recita: "In cinque anni sono cambiate molte cose. Al risveglio dal coma si scopre che i 3rd Street Saints sono stati sciolti e che il loro territorio è stato conquistato da organizzazioni sostenuti da corporazioni corrotte. Ricostruite i Saints e riprendetevi il vostro territorio in un'avventura open world che mescola umorismo e violenza e vi chiede di guadagnarvi il rispetto con ogni mezzo necessario."

Infine, Monaco: What's Yours is Mine è descritto in questo modo: "Chi può mettere a segno il colpo della vita? Mettete insieme una squadra di ladri di prim'ordine e mettetevi al lavoro. Scegliete uno degli otto personaggi, ognuno con una serie di abilità uniche, come il borseggiatore, il fabbro, l'addetto alle pulizie e altri ancora. Giocate da soli o con altri tre amici mentre vi intrufolate in locali notturni e yacht. Ogni fase è raccontata da una prospettiva diversa in questo gioco pluripremiato."

Che ne pensate dei giochi gratis di agosto 2022? Vi segnaliamo poi anche i giochi dell'Epic Games Store e i giochi di Amazon Prime Gaming svelati oggi.