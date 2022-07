PlayStation Plus, agosto 2022: giochi PS5 e PS4 ottimi, Sony sembra inarrestabile

I giochi PS5 e PS4 disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus durante il mese di agosto 2022 sono davvero ottimi, la line-up migliore da molto tempo a questa parte, e vanno ad aggiungersi a quanto annunciato per il catalogo dei livelli Extra e Premium.

Insomma, Sony sembra inarrestabile e ci chiediamo quanto durerà questo approccio così aggressivo della casa giapponese, che sta spingendo al massimo al fine di aumentare le sottoscrizioni al proprio servizio, ma che a un certo punto dovrà pur rallentare... se non altro per evitare di saturare l'offerta e incidere sulle vendite delle nuove uscite, anche e soprattutto in formato retail.

Come abbiamo riportato, i giochi PS Plus di agosto 2022 includono lo strepitoso jRPG Yakuza: Like a Dragon nella doppia versione per PlayStation 5 e PlayStation 4, l'eccellente raccolta rimasterizzata Tony Hawk's Pro Skater 1+2, anch'essa per PS5 e PS4, e infine l'inquietante avventura Little Nightmares per PS4.

Tre titoli di grande spessore, senza dubbio. Il primo ha rivoluzionato la serie Yakuza aprendola al grande pubblico tramite l'abbandono del gameplay action storico in favore di combattimenti a turni, classi e potenziamenti sullo sfondo di una storia assolutamente coinvolgente che si svolge fra Tokyo e Yokohama, forte di un cast di personaggi completamente inedito e come al solito validissimo: ne abbiamo parlato nella recensione di Yakuza: Like a Dragon.

Yakuza: Like a Dragon, i personaggi giocabili

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 (qui la recensione) ha segnato invece uno dei ritorni più graditi di sempre, quello della serie sportiva legata a Tony Hawk, nell'ambito di una remaster che riesce a mantenere lo spirito originale dell'esperienza pur elevandola agli standard qualitativi moderni, anche sotto il profilo tecnico.

E poi c'è Little Nightmares (recensione), il gioiellino di Tarsier Studios che miscela racconti fiabeschi e storie dell'orrore per coinvolgerci nelle vicende della giovane Six, una ragazzina intrappolata in un'enorme nave carica di anime corrotte che aspettano solo l'occasione di poterla agguantare, e da cui dovremo aiutarla a fuggire.

Little Nightmares, Six esplora lo scenario aiutandosi con una torcia

A questi giochi si aggiungono inoltre le novità del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di agosto 2022, che includono otto giochi della serie Yakuza: l'ideale chiusura di un cerchio per chi aveva sempre voluto dare una possibilità alla serie SEGA, e ora non ha più scuse.

In attesa di scoprire cosa accadrà nei prossimi mesi, non c'è dubbio che Sony stia spingendo tantissimo il suo rinnovato servizio in abbonamento e sarà interessante capire quanto cresceranno i numeri della piattaforma rispetto al passato, ma anche che tipo di equilibrio l'azienda punta a raggiungere per evitare una saturazione che risulterebbe controproducente, visto che c'è una cosa che davvero nessuno può comprare: il tempo.

Yakuza 0, Kazuma Kiryu nella sua versione anni '80

Quale sarà dunque la strategia di Sony? Fino a dove si spingerà la casa giapponese con il nuovo PlayStation Plus senza intaccare le vendite delle sue esclusive first party? Ci sarà un assestamento dell'offerta o assisteremo a una progressione furiosa fino all'autunno per far crescere la base d'utenza? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.