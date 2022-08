NBA 2K23: trailer svela il nuovo MyTEAM

L'editore 2K ha pubblicato un nuovo trailer di NBA 2K23 per presentare la modalità MyTEAM, che per l'occasione è stata arricchita da nuove funzionalità, tra cui le nuovissime carte e ricompense, l'introduzione di Triple Threat Online: Co-Op e l'eliminazione dei contratti. Insomma, c'è davvero tanta carne al fuoco per gli appassionati di questa prestigiosa serie sportiva.

"Quest'anno abbiamo apportato a MyTEAM una serie di modifiche molto richieste dalla nostra community, tra cui la rimozione dei contratti e l'aggiunta di Triple Threat Online: Co-Op che permette ai giocatori di fare squadra con gli amici per la prima volta in assoluto per testare le loro abilità nel gioco online Co-Op 3v3", ha dichiarato Erick Boenisch, VP dello sviluppo NBA di 2K e Visual Concepts.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che NBA 2k23 è in sviluppo per PC, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Per mettere le mani sul gioco mancano pochissimi giorni, visto che sarà disponibile a partire dall'8 settembre 2022 su tutte le piattaforme.

NBA 2K23 introduce una serie di novità nel gameplay per aumentare l'intensità della competizione in tutti gli aspetti, tra cui: