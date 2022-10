Xbox: Phil Spencer ammette che è passato troppo tempo dall'ultima esclusiva first-party

A causa dei rinvii di Starfield e Redfall, il 2022 non verrà ricordato di certo come uno degli anni più prolifici degli Xbox Studios di Microsoft. Ne prende atto anche Phil Spencer, che durante il videocast Same Brain, ha ammesso che è passato troppo tempo dall'ultima esclusiva Xbox first-party.

"Una cosa che abbiamo sicuramente recepito forte e chiaro è che è passato troppo tempo da quando abbiamo pubblicato quello che la gente definirebbe come un grande gioco first party", ha detto Spencer. "Possiamo avere la scusante del Covid e altri fattori, ma alla fine so che le persone investono nella nostra piattaforma e vogliono avere dei grandi giochi."

Spencer successivamente ha spiegato che la line-up di esclusive degli Xbox Studios per il 2023 è decisamente più corposa e che i ritardi dovuti ai problemi causati dal Covid-19, che probabilmente rientrano tra i motivi dietro i rinvii di Starfield e Redfall, sono ormai superati.

"Siamo entusiasti per il 2023 e abbiamo parlato dei giochi che stanno arrivando", ha detto Spencer. "Quei giochi stanno procedendo bene e siamo usciti dalla situazione problematica causata dal Covid che ha avuto effetti negativi nella nostra scaletta."

Phil Spencer

Spencer ha aggiunto anche che in generale il 2022 è stato un po' più fiacco del solito per tutte le piattaforme, ma che il 2023 sembra promettere davvero bene.

"Come industria abbiamo meno giochi in uscita durante il periodo natalizio rispetto a quanto fatto in passato, se si parla in termini di pubblicazione", ha aggiunto Spencer. "Call of Duty sta arrivando, God of War sta arrivando, il che è fantastico, Nintendo ha avuto un'ottima annata. Ma in generale direi che il 2022 è stato un po' più leggero".

"Ma guardo al 2023 e c'è una grande line-up di giochi in arrivo di cui sono entusiasta. Avere i nostri primi giochi di Bethesda come titoli Xbox first-party con Redfall e Starfield sarà molto divertente".

Il prossimo gioco degli Xbox Studios in arrivo è Pentiment, il nuovo gioco di ruolo di Obsidian firmato Josh Sawyer, in arrivo su Xbox e PC il prossimo 15 novembre.

Nei giorni scorsi Spencer ha dichiarato che il prezzo di Xbox Series X|S, giochi e Game Pass potrebbe aumentare in un'intervista con il Wall Street Journal.