Call of Duty Modern Warfare 2: hotel viene fatto saltare in gioco, denuncia in arrivo per Activision

Una delle sequenze della campagna single player di Call of Duty: Modern Warfare 2 è ambientata ad Amsterdam dove, tra i vari eventi, accade anche che l'hotel Conservatorium venga fatto saltare in aria. I dirigenti dell'hotel non sono stati molto contenti di questa apparizione non autorizzata e stanno meditando di denunciare Activision per l'inclusione nel gioco.

Stando a quanto riportato dalla testata olandese De Volkskrant, la minaccia di azioni legali è già partita. Roy Tomassen, il direttore dell'hotel, ha dichiarato al giornalista Peter van Ammelrooy: "Non supportiamo giochi che sembrano incoraggiare l'uso della violenza. Il gioco non riflette in alcun modo i nostri valore fondamentali e siamo rammaricati dal nostro indesiderato coinvolgimento."

Stando a quanto raccontato nell'articolo, nessuno di Activision Blizzard o di Infinity Ward ha contattato l'hotel, che si è ritrovato in gioco, dove oltretutto viene fatto saltare in aria, praticamente a sorpresa.

In realtà nel gioco il Conservatorium Hotel è stato ribattezzato Breenbergh Hotel, ma ovviamente non è difficile riconoscerlo, anche perché la grafica di Call of Duty: Modern Warfare 2 è molto realistica, soprattutto nella ricostruzione della città. Insomma, chi conosce un poco Amsterdam non ha dubbi su quale sia l'hotel rappresentato.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato lanciato la scorsa settimana, facendo segnare dei record su Steam e sul PlayStation Store, segno che sta andando davvero molto bene a livello di vendite.