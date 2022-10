Gungrave G.O.R.E: trailer mostra Brandon Heat in azione

L'editore Prime Matter e lo studio di sviluppo Iggymob hann pubblicato un trailer di Gungrave G.O.R.E dedicato a Brandon Heat, il protagonista del gioco prima del decesso che lo ha trasformato in Beyond the Grave. Di base si tratta di una skin per il protagonista che si sblocca finendo il gioco al massimo livello di difficoltà.

Nel trailer possiamo appunto vedere alcune sequenze di gameplay in cui viene usata la skin alternativa, che modifica mosse, abilità e design del personaggio. Insomma, è una specie di modalità extra per chi approfondirà la sua esperienza di gioco fino alle estreme conseguenze.

In Gungrave G.O.R.E, sarai l'antieroe per eccellenza! Impugna armi brutali, danza tra i proiettili e annienta orde di nemici in un trionfo di iperviolenza. Vivi una storia di vendetta, amore e lealtà in uno sparatutto d'azione in terza persona che si ispira ai migliori esponenti del game design orientale e occidentale.

G.O.R.E

Nel ruolo dell'araldo della resurrezione, diventa una macchina di morte perfetta, annientando senza pietà i tuoi nemici. Per Grave, antieroe per eccellenza, l'unica strategia è l'attacco frontale, a un livello di brutalità senza precedenti.

Annienta con stile i nemici in scontri a fuoco iperviolenti

Lo sparatutto stylish in terza persona incontra le arti marziali corpo a corpo per dare vita a combattimenti che scorrono come una danza. Usa le doppie pistole Cerberus con proiettili infiniti e la Bara Evoluzione trasformabile per scatenare brutali combinazioni di colpi in un trionfo di stile.

Che vendetta sia

Vivi una storia di vendetta, amore e lealtà, con una modalità in singolo da oltre 12 ore, pensata per gli appassionati di Grave e non solo.

Uno scenario da ammirare

Parti per un'epica avventura attraverso il sud-est asiatico, riscoprendo location reali rivisitate in chiave dark e futuristica.

Per il resto vi ricordiamo che Gungrave G.O.R.E uscirà il 22 novembre 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5.