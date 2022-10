Genshin Impact: annunciati Faruzan e il The Wanderer, i nuovi personaggi della versione 3.3

Mancano ormai pochi giorni al lancio della versione 3.2 di Genshin Impact e come al solito Hoyoverse stuzzica i giocatori anticipando i nuovi personaggi in arrivo con l'aggiornamento successivo. In particolare oggi ha annunciato che Faruzan e il The Wanderer si uniranno al cast con l'Update 3.3.

Entrambi i personaggi sono stati presentati con dei post su Twitter, che mostrano anche i loro artwork ufficiali. Faruzan viene descritta come un'enigmatica ed esperta meccanica, secondo le leggende metropolitane sempre pronta a dare una mano agli studenti di Kshahrewar con i loro esami a patto di non chiedere del suo passato.

Il The Wanderer invece è una vecchia conoscenza per i giocatori di Genshin Impact. Noto anche come "The Balledeer" e "Scaramouche" è uno dei Fatui Harbingers (ispirati alle maschere della commedia italiana, tanto che l'appellativo "Scaramouche" è ispirato a Scaramuccia). Il personaggio tra l'altro ricopre un ruolo di grande importanza nelle vicende della regione di Sumeru, che raggiungeranno il loro culmine con l'Update 3.2.

Per il momento non ci sono dettagli ufficiali sulle abilità, armi e rarità di Faruzan e il The Wanderer, ma dagli artwork possiamo intuire che sfrutteranno l'elemento Anemo. Entrambi i personaggi in ogni caso sono previsti per la versione 3.3 di, un aggiornamento molto importante per i giocatori nostrani, dato che introdurrà in Genshin Impact la tanto attesa localizzazione in italiano.

Nel frattempo vi ricordiamo che l'Update 3.2 di Genshin Impact sarà disponibile dal 2 novembre 2022. Introdurrà Nahida e Layla come personaggio giocabili, nuove quest e boss, eventi e molto altro ancora.