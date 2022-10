Genshin Impact sarà in italiano con l'Update 3.3, è ufficiale

Dopo una lunghissima attesa per i giocatori nostrani, Hoyoverse ha annunciato che Genshin Impact riceverà finalmente la localizzazione in italiano, che verrà introdotta con l'Update 3.3 in programma per il mese di dicembre per tutte le piattaforme, ovvero PS5, PS4, PC, iOS e Android.

L'annuncio è arrivato durante una diretta su Twitch, dove la software house cinese ha presentato le abbondanti novità della versione 3.2 di Genshin Impact, che includono l'introduzione di Nahida e Layla come personaggio giocabili, eventi, un nuovo world boss, nonché tre codici promozionali per ottenere Primogem gratis e non solo.

Genshin Impact, un artwork ufficiale

Genshin Impact è ricco di dialoghi, testi di lore e descrizioni di abilità spesso piuttosto arzigogolate, dunque l'arrivo dei sottotitoli in italiano farà sicuramente piacere a tutti i giocatori del Bel Paese e in particolare quelli che ancora non si sono mai avventurati nel Teyvat e stavano proprio aspettando l'arrivo della localizzazione per il nostro paese, che ricordiamo sarà disponibile a dicembre.

Che ne pensate, darete una chance al titolo di Hoyoverse con l'arrivo dei sottotitoli in italiano? Fatecelo sapere nei commenti.