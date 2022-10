Genshin Impact, Update 3.2: data di uscita, banner di Nahida e tutte le novità presentate

Hoyoverse oggi ha presentato su Twitch le novità in arrivo per Genshin Impact con l'Update 3.2 in programma per l'inizio di novembre. L'aggiornamento anche questa volta è particolarmente ricco e introduce i personaggi giocabili Layla e Nahida, nonché un nuovo world boss. Di seguito abbiamo riassunto le novità principali della versione 3.2.

L'update 3.2 di Genshin Impact si intitola "Akasha Pulses, the Kalpa Flame Rises" e sarà disponibile a partire da mercoledì 2 novembre 2022. Tra una novità e l'altra come da tradizione Hoyoverse ha condiviso tre nuovi codici promozionali per ottenere 300 Primogem gratis e non solo.

Partiamo subito dalla novità più importante e attesa dai giocatori del Bel Paese: la versione 3.3 di Genshin Impact in arrivo a dicembre introdurrà finalmente l'italiano!

Una delle novità di maggior spessore dell'aggiornamento è senza dubbio l'introduzione di un nuovo world boss, The Balladeer, chiaramente legato alla storyline di Sumeru, che raggiungerà il suo culmine proprio con le nuove missioni introdotte nell'update. Si tratta di un boss gigante che utilizza attacchi basati su più elementi e con varie caratteristiche. Durante la battaglia saremo aiutati da una sorte di drone che spara proiettili Dendro.

Non mancano all'appello nuovi banner e rerun. Nella prima fase del ciclo vitale dell'Update 3.2 di Genshin Impact sarà disponibile il banner di Nahida e il rerun di quello di Yoimiya. Nella seconda fase invece sarà il turno dei banner di Yae Miko e Tartaglia, con il debutto di Layla.

Nahida è un personaggio 5 stelle di elemento Dendro che utilizza i catalyst. Attivando l'Elemental Skill causa danni elementali ad area e marchia fino a 8 nemici. Per un periodo limitato innescando una reazione elementale basata sul Dendro si attiverà una "Tri-Karma Purification" e tutti i nemici marchiati riceveranno danni elementali aggiuntivi. L'Elemental Burst crea un campo energetico che fondamentalmente potenzia questo effetto a seconda se in squadra avrete dei personaggi di elemento Pyro, Electro e/o Hydro.

Layla è un'unità 4 stelle Cryo che utilizza le spade. Con l'Elemental Skill crea una barriera per sé e i compagni di squadra che assorbe i danni nemici. Questa inoltre accumula potenza nel tempo e attivando le Elemental Skill della squadra, scatenando successivamente dei dardi congelati che colpiscono i nemici. L'Elemental Burst crea un campo energetico che genera ulteriori dardi congelati che colpiscono i nemici nel suo raggio d'azione e genera energia per le barriere.

L'evento principale dell'Update 3.2 di Genshin Impact è "Fabulous Fungus Frenzy", in cui i giocatori parteciperanno a delle battute di caccia per catturare vari esemplari di Fungi e sfide di combattimento. Completando l'evento riceverete gratuitamente Dori, oltre a una Crown of Insight, Primogem e altre risorse utili per potenziare i personaggi.

Gli altri eventi in programma sono Adeventurer's Trials, con sfide particolari che richiedono ai giocatori di completare obiettivi specifici basati sulle abilità dei vari personaggi di Genshin Impact. "Hypostatic Sypmphony: Dissonant Verse", introduce il nuovo boss Dendro Hypostasis e sfide di combattimento con protagonisti questi cubi elementali. "Outside the Canvas" richiederà di fotografare vari scenari di Sumeru.

Novità anche per il Serenitea Pot. Quella più importante permette di condividere con la community di Genshin Impact i propri Serentiea Pot e importare quella degli altri giocatori.