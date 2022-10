Batora Lost Haven, la recensione di un gioco d'azione italiano che punta un po' troppo in alto

Ora che abbiamo provato la versione completa, siamo quindi pronti a dirvi cosa ne pensiamo. Non dovete far altro se non continuare a leggere la recensione di Batora Lost Haven .

Batora Lost Haven è disponibile dal 20 ottobre 2022 su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. È prevista anche una versione Nintendo Switch che arriverà più avanti, in una data ancora da definire.

Sole e Luna

Avril, a destra, e a la sua amica, a sinistra, in Batora Lost Haven

Batora Lost Haven ci mette nei panni di Avril, una ragazza della Terra che ha ottenuto i poteri di Sole e Luna. Questi sono entità quasi sovrannaturali che ricoprono il ruolo di guardiani del nostro pianeta. Peccato solo che abbiano fallito miseramente e che la Terra sia stata perlopiù distrutta da un cataclisma non meglio definito.

Avril diventa quindi la Guardiana dell'Equilibrio e, con al seguito un'amica, viaggia di pianeta in pianeta con l'obiettivo di purificarne il nucleo e riportare l'ordine nell'intero Universo, salvando al contempo anche la Terra.

Avril, protagonista di Batora Lost Haven

In questo viaggio dovremo spostarci in quattro mondi differenti, dove incontreremo varie razze aliene spesso in lotta tra loro, compiendo scelte su come proseguire nell'avventura e su come raggiungere il nostro obiettivo. La trama non è particolarmente originale e le scelte che compieremo hanno un impatto minimo, ma il vero problema di Batora Lost Haven è il ritmo.

Batora è un gioco che cerca di fare molto in pochissimo tempo. Abbiamo completato l'avventura in meno di cinque ore e per tutto il tempo il gioco ha avuto il piede sull'acceleratore e più si avanzava più tutto diventava rapido. Stormind Games ha inserito quattro mondi, svariate razze aliene, nomi, culture e strutture sociali all'interno di un gioco molto breve. Abbiamo a malapena il tempo di capire cosa stiamo facendo e chi siano le creature che abbiamo di fronte che siamo già pronti per andare nel mondo successivo. Il risultato finale è che non si assorbe nulla di quanto accade e nessun personaggio ha spazio per essere approfondito.

Il secondo mondo, un grande deserto, in Batora Lost Haven

Avril e la sua amica, inoltre, passano il tempo a beccarsi a vicenda con battutine, forse non sempre appropriate per due ragazze che hanno appena visto il proprio mondo andare in pezzi e hanno perso molte persone care. Avanzando, il gioco cerca di rendere tutto più drammatico, mostrando la sofferenza della protagonista che è messa di fronte a scelte sempre più difficili che definiscono la vita e la morte di alieni. Peccato che questi ultimi sono stati incontrati letteralmente venti minuti prima e che nell'arco di un'altra mezz'ora spariranno dalla nostra vista. Questi salti da comicità a drammaticità sono troppo improvvisi: il mix potrebbe piacere o meno, ma oggettivamente la narrazione avrebbe meritato di gestire il tutto con più tranquillità.

Ci sono tante piccole idee in Batora Lost Haven e abbiamo percepito l'ambizione del team nel realizzare una trama profonda e interessante, ma è chiaro che è mancata la possibilità di creare un'opera più massiccia. Spiace anche perché i vari mondi, anche se tecnicamente molto semplici, sono tutti visivamente piacevoli e propongono vari tipi di ambienti: nulla di troppo originale, ma se avessimo avuto il tempo o anche solo il motivo per spendere qualche minuto extra in ogni area non ne saremmo stati dispiaciuti.