Xbox Series X|S e Game Pass: i prezzi potrebbero aumentare, avverte Phil Spencer

Il prezzi dell'abbonamento a Xbox Game Pass, per l'acquisto di Xbox Series X e S e/o dei giochi per le console verdecrociate potrebbero aumentare in futuro, stando alle dichiarazioni di Phil Spencer.

In un'intervista in diretta con il Wall Street Journal, Spencer ha suggerito l'arrivo di un possibile aumento di prezzi dei prodotti da gaming di Microsoft, promettendo tuttavia che eventuali rincari non avverranno prima del periodo natalizio, che chiaramente è il più proficuo dal punto di vista commerciale.

"Abbiamo mantenuto il prezzo della nostra console, abbiamo mantenuto il prezzo sui giochi per le nostre piattaforme e del nostro abbonamento. Non credo che saremo in grado di farlo per sempre", ha detto Spencer, come riportato da Tom Warren e Idle Sloth.

"Penso che a un certo punto dovremo aumentare alcuni prezzi su certe cose, ma in previsione del periodo festivo abbiamo pensato che fosse importante mantenerli stabili."

In aggiornamento.