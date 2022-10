The Witcher serie Netflix: fan delusi e confusi dall'addio di Henry Cavill

I fan della serie Netflix di The Witcher, vagamente ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski, si sono detti delusi e confusi per l'abbandono di Henry Cavill, l'attore che ha interpretato Geralt di Rivia nelle prime tre stagioni. Al suo posto, come saprete, arriverà Liam Hemsworth, che vestirà i panni dello strigo dalla stagione 4 in poi.

I motivi dell'addio di Cavill non sono stati svelati. Le tesi più accreditate sono due: la prima è quella che lo vuole più interessato al ruolo di Superman, di cui tornerà a vestire i panni, mentre la seconda riguarda presunti dissapori con la produzione per la qualità complessiva della serie, stagione 2 e 3 in particolare, che ha deviato fin troppo dai libri. Naturalmente è giusto specificare che si parla solo di speculazioni, anche perché il messaggio ufficiale di Cavill in merito non dice nulla e per ora non ci sono voci di corridoio accreditate che possano fare luce sulla faccenda. Rileggiamo cos'ha scritto l'attore sui social:

"Il mio viaggio nei panni di Geralt di Rivia è stato pieno sia di mostri che di avventure e, ahimè, deporrò il mio medaglione e le mie spade per la stagione 4. Al mio posto, il fantastico Liam Hemsworth assumerà il ruolo del Lupo Bianco. Come con il più grande dei personaggi letterari, passo la torcia con riverenza per il tempo trascorso a incarnare Geralt e con entusiasmo nel vedere la versione di Liam dell'uomo più affascinante e ricco di sfumature. Liam, questo personaggio ha una profondità meravigliosa, divertiti nell'immedesimarti nella sua personalità e vedere cosa puoi trovare."

Come dicevamo, le reazioni dei fan non sono state proprio entusiaste alla notizia. Ad esempio l'utente Twitter @AlexBamford3 ha chiesto spiegazioni in merito, visto che in precedenza era stato detto che Cavill sarebbe stato coinvolto nel progetto per sette anni.

L'utente @ConvolcatedElegy si è detto deluso dalla notizia e spera che la Stagione 3 sia conclusiva, senza avere bisogno di guardare la stagione 4. Questi sono soltanto due esempi di messaggi dei fan per nulla eccitati dal cambio di attore protagonista, ma ovviamente ce ne sono molti altri, tra quelli che non concepiscono più la serie senza Cavill a quelli che lo criticano per essere stato troppo avido nella sua scelta.

Naturalmente c'era da aspettarsi che una notizia del genere avrebbe prodotto molte reazioni da parte del pubblico, anche perché parliamo di una serie di enorme successo.