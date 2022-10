Dopo l'incidente al TwitchCon, Adriana Chechik si è operata alla schiena due volte

L'incidente subito da Adriana Chechik durante il recente TwitchCon ha fatto il giro del mondo, ma qualche aggiornamento è stato pubblicato dalla streamer stessa in questi giorni, compreso un video che la mostra tornare ad alzarsi in piedi, sebbene decisamente dolorante, dopo le operazioni chirurgiche alla schiena.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi, l'attrice e streamer si è rotta due vertebre prendendo parte a una sorta di gioco trasmesso in streaming durante il TwitchCon: si è lanciata all'interno del cosiddetto "foam pit", ovvero una sorta di piscina che sarebbe dovuta essere piena di materiale morbido, ricadendo sulla schiena in maniera decisamente pericolosa.

Il problema, come è infatti emerso anche da diversi altri incidenti registrati nel medesimo luogo, è che l'area non era stata adeguatamente preparata e il materiale anti-infortunio era assolutamente insufficiente a garantire la sicurezza dei partecipanti. La Chechik si è danneggiate in maniera notevole la schiena ed è dovuta sottoporsi a due interventi chirurgici in questi giorni.



A quanto pare, oltre ai problemi di movimento dati dai danni alle vertebre c'è stato anche un problema legato al controllo dei nervi sulla vescica, oltre a edemi diffusi vicino alle ossa compromesse. In ogni caso, dopo due interventi chirurgici sembra che parte dei danni siano stati contenuti, ma la strada per la riabilitazione sembra molto lunga, come dimostra anche il video pubblicato dalla streamer sui suoi primi passi dopo essere rimasta bloccata.

A questo punto resta da vedere cosa succederà in ambito legale: la Chechik aveva firmato delle delibere che potrebbero aver scaricato dalle responsabilità gli organizzatori dell'evento, ovvero Twitch, Lenovo e Kairos Media, ma di fronte a quella che sembra una netta negligenza nella costruzione del foam pit potrebbe esserci ampio spazio di manovra per una causa, considerando anche i vari altri infortunati nello stesso luogo.