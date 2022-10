Final Fantasy 16 è ancora il più desiderato dai lettori di Famitsu, segue Bayonetta 3

Anche questa settimana i lettori della rivista Famitsu hanno espresso le loro preferenze sui giochi che attendono di più, premiando ancora una volta Final Fantasy 16 per PS5, che potrebbe rivelarsi davvero un system seller in Giappone. Seguono Bayonetta 3 e Pokémon Scarlatto / Violetto per Nintendo Switch. Vediamo la top 30:

[PS5] Final Fantasy XVI - 678 voti [NSW] Bayonetta 3 - 615 voti [NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 567 voti [NSW] Zelda: Tears of the Kingdom - 562 voti [NSW] Dragon Quest Treasures - 466 voti [PS5] Final Fantasy VII Rebirth - 318 voti [PS5] Star Ocean 6 - 228 voti [PS5] Resident Evil 4 - 201 voti [NSW] Ushiro - 196 voti [PS4] Star Ocean 6 - 170 voti [NSW] Harvestella - 148 voti [PS5] Pragmata - 143 voti [NSW] Persona 5 Royal - 141 voti [PS4] Witch on the Holy Night - 138 voti [NSW] Octopath Traveler II - 129 voti [PS5] Street Fighter 6 - 127 voti [NSW] Witch on the Holy Night - 122 voti [NSW] Tactics Ogre: Reborn - 101 voti [NSW] Sonic Frontiers - 99 voti [PS5] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - 95 voti [NSW] Fire Emblem Engage - 88 voti [PS4] Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion - 85 voti [NSW] Atelier Ryza 3 - 80 voti [PS5] Sonic Frontiers - 74 voti [PS5] Forspoken - 69 voti [NSW] Ultra Kaiju Monster Rancher - 67 voti [PS5] Atelier Ryza 3 - 66 voti [NSW] Aquarium - 64 voti [PS5] Hogwarts Legacy - 61 voti [PS4] Granblue Fantasy Relink - 60 voti

I voti per stilare questa classifica sono stati espressi tra il 29 settembre e il 5 ottobre 2022. Interessante la presenza nelle prime posizioni di diversi giochi per PS5, segno che c'è grande interesse per la console di Sony, soprattutto quando offre dei giochi graditi dal pubblico nipponico.