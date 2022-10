Fallout compie 25 anni: analizziamo le sue origini e l'evoluzione

In questo speciale sulla storia di Fallout andremo a ripercorrere le primissime tappe della serie, le grandi svolte dopo l'acquisizione Bethesda e i modi in cui i tanti volti di Fallout hanno influenzato il mondo del gaming.

Negli anni '90 i videogiochi di ruolo erano molto calati in popolarità, ma il titolo sviluppato da Interplay Productions è riuscito a riaccendere la fiamma per i GDR. Grazie a vicende moralmente grigie e finali aperti, le scelte di gioco hanno un impatto profondo sull'intera struttura narrativa, facendo sentire i protagonisti al timone di una storia tutta loro.

Il primo Fallout è ambientato nella California del Sud e forgia quella che è la storia d'origine dei 4 capitoli principali della serie. Tutto comincia in un Vault , un grande bunker sotterraneo dove, per 100 anni, si sono rifugiati i sopravvissuti a una guerra nucleare che ha devastato il pianeta. A un certo punto, il chip che fa funzionare il depuratore dell'acqua del Vault 13 si rompe e il supervisore della struttura incarica il nostro protagonista di andare a recuperarne un altro. Dopo una vita sottoterra, il giocatore si trova davanti a un mondo in rovina ma brulicante di vita. Uomini, animali, mutanti e le più diverse organizzazioni sopravvivono, lottano, conquistano e plasmano quello che resta della società americana. Il gioco ha una visuale isometrica, dall'alto, perché era l'unico modo che avrebbe dato all'esperienza la quantità di dettagli che il team di sviluppo desiderava. La prospettiva 3D era stata considerata, ma avrebbe dilatato troppo i tempi di produzione e complicato eccessivamente il combattimento. Gli scontri con gli altri personaggi e gli animali selvatici hanno una struttura a turni scandita dai punti azione: il giocatore può fare diverse mosse, ognuna con un determinato costo, finché i suoi punti azione non sono terminati. Nel corso della storia, poi, è possibile reclutare alcuni personaggi (4 umani e un cane) che parteciperanno ai combattimenti, ma non possono essere controllati direttamente dal giocatore.

Fallout è nato dalla mente del programmatore di Interplay Tim Cain che ha cominciato a svilupparlo in solitaria nel 1994. Col tempo, più sviluppatori hanno iniziato a lavorare nel loro tempo libero a quello che, inizialmente, era solo un avanzato sistema di creazione del proprio personaggio nei giochi di ruolo. Così è nato lo SPECIAL , il sistema che fa da spina dorsale a tutto l'universo post apocalittico del franchise. SPECIAL è l'acronimo inglese di Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility e Luck; in italiano: Forza, Percezione, Stamina, Carisma, Intelligenza, Agilità e Fortuna. Questi sono i sette attributi di base di ogni personaggio e sono usati per definire i punti di forza, di debolezza e le abilità extra disponibili per il protagonista.

Alla fine del primo Fallout, il Vault Dweller (questo il nome ufficiale del personaggio) era stato bandito dal supervisore al suo ritorno nel Vault 13, nonostante fosse riuscito a salvare il bunker con un nuovo chip per purificare l'acqua e avesse sventato un folle piano per la creazione di una razza di supermutanti. Esiliato nel mondo in superficie aveva fondato un villaggio, Arroyo, dove aveva iniziato a svilupparsi una prosperosa comunità. 80 anni dopo questi eventi, suo nipote, chiamato l'Eletto , deve affrontare un'imponente siccità che rischia di far morire di fame la nuova comunità. Gli anziani del villaggio lo incaricano di trovare la GECK (Garden of Eden Creation Kit) una macchina in grado di ripristinare l'ambiente dopo un disastro nucleare. L'Eletto riesce nella sua missione, ma di ritorno al villaggio scopre che i suoi abitanti sono stati rapiti dall' Enclave , un'organizzazione militarista che afferma di essere il governo degli USA. Dopo infinite peripezie e dopo aver assassinato il presidente degli Stati Uniti, l'Eletto può finalmente tornare a casa e ridare vita al suo villaggio.

Grazie al suo profondo sistema di creazione del personaggio, al suo combattimento intuitivo e a un mondo in cui le azioni del giocatore hanno importanti ripercussioni, il primo Fallout ha conquistato critica e pubblico vendendo più di 600mila copie. Questo ha dato una boccata d'ossigeno a Interplay che, nonostante altre hit precedenti ( Wasteland ) e successive ( Baldur's Gate ) era in uno stato di fragilità finanziaria. Considerato uno dei migliori GDR del tempo e uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi, l'arrivo di un secondo capitolo è sembrato naturale. Nel 1998 fa il suo debutto Fallout 2 con un'accoglienza quasi più entusiasta dell'originale, che al lancio aveva diversi bug. Sviluppato in solo 9 mesi da Black Isle Studios (i cui membri di punta hanno fondato Obsidian Entertainment nel 2003), il sequel mette i giocatori nei panni del nipote del protagonista del primo gioco.

La rivoluzione del terzo capitolo

Dopo l'uscita e il successo di Fallout 2, sono passati 10 anni prima che un nuovo capitolo principale della serie abbia visto la luce. Tra il 1998 e il 2008 sono usciti due capitoli, Fallout Tactics e Fallout Brotherhood of Steel, che hanno deviato in modo consistente dalla ricetta originale nel gameplay e nell'atmosfera, al punto che Brotherhood of Steel aveva una colonna sonora metal con Slipknot e Killswitch Engage. Tutto cambia nel 2007, quando Bethesda acquisisce i diritti della saga da Interplay e nel 2008 fa uscire Fallout 3, una vera e propria pietra miliare del mondo del gaming.

La grafica 3D, il sistema di combattimento in tempo reale, le miriadi di side quest e la struttura open world sono stati dei cambiamenti radicali per la serie, eppure Bethesda li ha messi in atto in modo magistrale, tanto che Fallout 3 è considerato uno dei migliori videogiochi di tutti i tempi. Nel design non sono mancati i riferimenti e i tributi ai due capitoli originali, come il ritorno del sistema SPECIAL, l'interfaccia del Pip-Boy 3000 e il sistema di combattimento SPAV che utilizza i punti azione come nell'originale, mentre la storia rimette il giocatore nei panni di un abitante di un Vault costretto all'esilio. Il gioco e le sue espansioni hanno riportato la serie nell'olimpo dei videogiochi di ruolo creando un vero e proprio classico che resiste alla prova del tempo e popola alcuni dei ricordi più rosei di due generazioni di gamer.

Lo SPAV di Fallout 3 ha rivoluzionato la gestione dei combattimenti

È interessante notare come una delle canzoni diventate simbolo del gioco, "I don't want to set the world on fire" degli Ink Spots, fosse tra le preferite del designer Tim Cain per promuovere il lancio del primo Fallout, ma non sia stata più utilizzata per motivi di copyright. Ora quella dolce melodia anni '40 è l'inno di tutti gli appassionati di retro-fantascienza e di tutto l'universo Fallout.