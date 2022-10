Fire Emblem Engage: un trailer presenta Louis, il lanciere corazzato

Fire Emblem Engage presenta uno dei personaggi principali del cast con il trailer dedicato a Louis, il lanciere corazzato che sembra poter fornire un notevole supporto in battaglia, vista la potenza che caratterizza i suoi attacchi ma anche il suo livello di difesa.

Nel nuovo trailer di presentazione vediamo dunque una veloce introduzione a Louis, combattente a corto raggio che attacca con possenti colpi di lancia ma che è anche in grado di assorbire attacchi senza subire grossi danni, considerando la grossa armatura che indossa e l'enorme scudo di protezione.

Ovviamente, oltre alle abilità in battaglia Louis avrà anche un suo ruolo specifico nel corso degli eventi del gioco in termini più puramente narrativi, come succede solitamente con la serie di Intelligent Systems e le sue frequenti relazioni tra i personaggi del cast.

Fire Emblem Engage è stato annunciato il mese scorso durante il Nintendo Direct con data di uscita per Nintendo Switch fissata al 20 gennaio 2023 e ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nello speciale di scoperta sulla nuova esclusiva Nintendo.