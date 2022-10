Tomb Raider: fan sta realizzando un remake 2D dell'originale

Un fan di Lara Croft ha annunciato su Twitter di essere al lavoro a un remake 2D di Tomb Raider, il gioco originale (quello del 1996). Delca, questo il nome dello sviluppatore indipendente che sta tentando l'impresa, ha anche pubblicato un filmato per mostrare i suoi progressi e come sarà il gioco.

Come potete vedere dal video, il remake 2D di Tomb Raider di Delca fa ampio uso delle risorse del gioco originale, senza cedere alla tentazione di usare quelli di versioni più moderne. Il gameplay sembra essere un miscuglio tra Tomb Raider e Prince of Persia (del resto Tomb Raider doveva moltissimo al titolo di Mechner). Comunque sia il filmato è davvero breve e mostra la sezione tutorial, all'interno del maniero dei Croft.

Che probabilità ci sono che il progetto vada in porto? Molte, a dirla tutta. Delca sembra essere un fan storico di Tomb Raider, con all'attivo diverse mappe extra per i capitoli del passato e alcuni giochi amatoriali di chiara ispirazione al franchise di Core Design, come ad esempio KITTEN ADVENTURE: Ultimate Meow! realizzato con l'engine di Tomb Raider: The Last Revelation.