The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition per PS5, Xbox Series X|S e PC compare nell'ESRB

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition è comparso anche nel catalogo dell'ESRB, l'ente di classificazione dei prodotti videoludici in USA, corroborando l'ipotesi di una nuova versione del gioco Obsidian in arrivo sul mercato, peraltro indirizzata a PS5, Xbox Series X|S e PC in questo caso.

Le tracce su una nuova versione di The Outer Worlds erano già emerse in precedenza quando il titolo era stato classificato a Taiwan, ma non ci sono ancora stati annunci ufficiali da parte di Take Two o Obsidian al riguardo, dunque restiamo in attesa di una presentazione.

The Outer Worlds, un'immagine

Il fatto che il titolo sia comparso anche sull'ESRB, tuttavia, sembra proprio confermare l'idea che ci sia una versione aggiornata del gioco in arrivo.

Considerando che la classificazione menziona solo PC, PS5 e Xbox Series X|S come piattaforme, è lecito pensare che si tratti di una versione con upgrade tecnico per le nuove console e probabilmente l'inclusione di DLC ed espansioni uscite dopo il lancio originale, fornendo così l'opportunità di un'esperienza completa e migliorata.

L'originale è stato pubblicato nel 2019 e arrivato anche su Nintendo Switch l'anno successivo, poi espanso con i grossi DLC Peril on Gorgon e Murder on Eridanos, i quali potrebbero essere inclusi in questa edizione. Resta da capire se l'eventuale upgrade tecnico sia previsto come aggiornamento gratis anche per chi possiede la versione originale.

Nel frattempo, restiamo in attesa di informazioni su The Outer Worlds 2, che sappiamo essere già in sviluppo presso Obsidian, ma ancora decisamente lontano nel tempo, considerando anche i vari altri impegni del team.