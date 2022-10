TwitchCon, Adriana Chechik vittima di un brutto incidente: si è rotta due vertebre

Adriana Chechik, ex attrice hard che siamo sicuri tutti voi conosciate benissimo, è stata vittima di un brutto incidente durante la TwitchCon, rompendosi due vertebre: dovrà essere operata d'urgenza.

La streamer ha fatto il classico salto nella spugna, ma a quanto pare la vasca presente in fiera non era stata messa in sicurezza e così ha sbattuto violentemente la schiena sul cemento sottostante, procurandosi la grave frattura.

"Mi sono rotta la schiena in due punti e sto per sottopormi a un intervento chirurgico in cui mi inseriranno un supporto metallico", ha scritto la Chechik su Twitter. "Vi prego di farmi sentire il vostro supporto. Piove sempre sul bagnato e in questo momento sento decisamente la pioggia su di me."

Adriana Chechik non è l'unica ex attrice hard a tentare la strada dello streaming, un percorso compiuto un paio di anni fa con discreto successo anche da Sasha Grey. Come per qualsiasi ambito lavorativo, reintrodursi dopo una carriera come pornostar non è semplice.

Facciamo ad Adriana i nostri migliori auguri per una pronta guarigione.