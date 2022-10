Dishonored compie 10 anni, Arkane festeggia con un nuovo artwork

Dishonored compie oggi 10 anni e gli sviluppatori di Arkane Studios hanno pensato bene di celebrare l'evento con un nuovo artwork dedicato al gioco, realizzato per l'occasione dall'artista Zi Xu.

A un paio di giorni dalla conferma che Deathloop e Dishonored sono ambientati nello stesso universo, il team ha voluto ricordare il primo capitolo della serie che ha fatto conoscere a tutto il mondo il loro talento, e che speriamo possa tornare presto con un nuovo episodio.

"Non potevamo lasciar finire questa giornata senza dire grazie alla nostra community per amare Dishonored tanto quanto noi", si legge in un post su Twitter. "In tanti avete condiviso ciò che questo mondo e questi personaggi rappresentano per voi. Buon decimo anniversario di Dishonored."

Pubblicato originariamente il 9 ottobre 2012 (il 12 ottobre in Europa), Dishonored racconta la storia di Corvo Attano, guardia del corpo dell'Imperatrice delle Isole, che un giorno assiste impotente all'uccisione della regina e al rapimento di sua figlia, la principessa Emily.

Accusato ingiustamente di regicidio, l'uomo riesce a fuggire di prigione e si unisce a un gruppo di lealisti allo scopo di liberare Dunwall dal controllo delle persone che hanno organizzato il crudele colpo di stato.