State of Decay 3 in sviluppo da almeno ottobre 2018, rivela un curriculum

Lo sviluppo di State of Decay 3 è cominciato a ottobre 2018, se non prima: lo rivela il curriculum di un 3D artist che ha lavorato al gioco in qualità di lead world designer per tre anni, fino all'ottobre 2021.

Annunciato per PC e Xbox Series X con un trailer cinematografico nel 2020, State of Decay 3 è dunque in produzione già da quasi quattro anni, ma non è ancora chiaro quale sia la sua finestra di lancio. Ce la farà ad arrivare entro la fine del 2023?

Tempistiche a parte, pare che le cose per il progetto di Undead Labs procedano molto bene: si dice che il budget sia stato triplicato e che Phil Spencer sia incredibilmente entusiasta di questo nuovo episodio.

La sensazione è dunque quella di un progetto ambizioso, che taglia per molti versi i ponti con la natura meno rifinita dei primi due capitoli, diciamo così, al fine di abbracciare una visione da tripla A vero, che possa consolidare il franchise.

In attesa di eventuali aggiornamenti, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima dedicata a State of Decay 3.