Deathloop e i Dishonored sono ambientati nello stesso universo, come confermato da Bethesda

Bethesda ha confermato che Deathloop e i Dishonored sono ambientati nello stesso universo, dando così soddisfazione ai fan che da tempo difendevano questa teoria. Ad affermarlo è stato Dringa Bakaba, il director di Deathloop, parlandone in un'intervista con l'Xbox Podcast.

Deathloop è ambientato nello stesso universo di Dishonored

Stando alle sue parole, Deathloop è ambientato molti anni nel futuro rispetto ai fatti narrati nei Dishonored: "Sì, abbiamo immaginato che i fatti di Deathloop sarebbero accaduti nel futuro, dopo quelli di Death of the Outsider."

Arkane non ha esplicitato la cosa prima perché non voleva che Deathloop fosse visto come un seguito, anche perché non è stato concepito come tale. Stando a Bakaba, lo studio di sviluppo lo ha concepito come uno dei futuri possibili di quel mondo dopo la serie Dishonored.

Comunque sia, pur non avendo pubblicizzato la cosa, Arkane ha disseminato Deathloop di indizi che lo collegano ai Dishonored, alcuni nascosti, altri messi in bella vista. A questo punto immaginiamo che i fan inizieranno a dar loro la caccia in maniera spasmodica.

Deathloop è disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X e S. È stato per un anno un titolo esclusivo di PS5, almeno su console, ma ora è uscito anche sulle piattaforme di casa Microsoft. Nel caso, è giocabile anche da Xbox Game Pass.