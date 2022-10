Xenoblade Chronicles: il cosplay di Pyra in costume da bagno di Hiko ci riporta in estate

Xenoblade Chronicles 2 è senza dubbio uno dei migliori JRPG usciti negli ultimi anni, con l'opera di Mololith Soft che ha stregato milioni di giocatori in possesso di Nintendo Switch grazie a un mondo di gioco sconfinato e personaggi memorabili. Tra questi c'è ovviamente anche Pyra che possiamo ammirare oggi nel cosplay di Hiko Wan in costume da bagno.

Xenoblade Chronicles 2 è ambientato in un mondo dove gli ultimi resti della civiltà vivono su enormi mostri chiamati Titani che si muovono in un oceano di nuvole. Nel gioco vivremo la storia di Rex e della sua nuova amica Pyra, un essere misterioso conosciuta come l'Aegis e bersaglio principale dell'organizzazione chiamata Torna. Insieme i due dovranno andare alla ricerca dell'Elysium, la culla dell'umanità.

Hiko ha deciso di rappresentare Pyra in versione estiva, con il costume da bagno visto anche nel gioco di Mololith Soft. Il risultato è indubbiamente ben riuscito, anche se fuori stagione, con il cosplay che risulta ben realizzato sia per quanto riguarda il costume, che acconciatura e trucco.

Se siete in cerca di altri cosplay a tema videoludico, date uno sguardo a quello di Pyramid Head di Jessica Nigri con le infermiere di Silent Hill e il cosplay di Cammy da Street Fighter di darka_studio. Cambiando genere, date uno sguardo anche al cosplay di Nico Robin di One Piece realizzato da Enot e il cosplay di Tsunade da Naruto di yaizaperez.

Che ne pensate del cosplay di Pyra da Xenoblade Chronicles 2 firmato Hiko Wan? Fatecelo sapere nei commenti.