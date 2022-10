Cosa giocherete questo weekend? Il fine settimana è il momento perfetto per concedersi una pausa dallo studio o il lavoro e dedicarsi anima e corpo alla proprio passione videoludica. E come al solito, dato che siamo degli impiccioni, siamo curiosi di sapere con quali giochi passerete il vostro tempo libero in questo weekend di inizio ottobre.

Nell'ultima settimana non sono usciti numerosi giochi, ma la qualità non manca. Ad esempio, pochi giorni fa hanno finalmente aperto i battenti i server di Overwatch 2. Il weekend rappresenta il momento perfetto per gettarsi a capofitto nella nuova iterazione dello sparatutto multiplayer di Blizzard, ora completamente free-to-play, code interminabili ed errori di rete permettendo. I server del gioco infatti fin dal lancio sono stati presi d'assalto da milioni di giocatori e hanno subito ben due attacchi DDoS, che hanno messo a dura prova l'infrastruttura di Blizzard. Fortunatamente gli sviluppatori stanno lavorando duramente per risolvere le magagne tecniche, con la speranza che il fine settimana fili liscio per tutti i giocatori.

Overwatch 2, Kiriko

Questa settimana ha segnato il lancio anche di Deathverse: Let it Die. Si tratta di un action multiplayer free-to-play sequel di Let it Die che ci vedrà partecipare al reality show Death Jamboree, in cui i concorrenti dovranno affrontarsi in scontri all'ultimo sangue, imparando a padroneggiare le proprie armi preferite e ad eseguire devastanti mosse speciali.

Nei giorni scorsi, inoltre, sono arrivati su Nintendo Switch alcuni titoli di grandissimo spessore tra cui menzioniamo NieR: Automata - The End of YoRHa Edition, il celebre action RPG realizzato da Platinum Games e Yoko Taro (ecco la nostra recensione per Switch), e No Man's Sky, il simulatore spazione e survival di Hello Games.

Questo weekend giocherete a uno dei titoli usciti negli ultimi giorni? O vi dedicherete a recuperare i giochi del backlog? Fatecelo sapere nei commenti.