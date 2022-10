One Piece: il cosplay di Nico Robin di Enot ha una marcia in più

Nonostante siano passate oltre due decadi dal suo inizio, One Piece è tutt'oggi una delle opere giapponesi di maggior successo. Parte del merito è anche dal cast di protagonisti carismatici ideati dal sensei Eiichirō Oda, che sono fonte di ispirazione anche per i cosplayer di tutto il mondo. Ne è un esempio il cosplay di Nico Robin realizzato da Enot, davvero ricco di fascino.

Nico Robin non ha bisogno di grandi presentazioni. È uno dei membri più longevi della ciurma di Cappello di Paglia e avendo mangiato il frutto del diavolo Fior Fior ha ottenuto la capacità di creare copie di parti del proprio corpo su qualsiasi superficie ed in numero illimitato, che sfrutta per immobilizzare, sottomettere e disarmare gli avversari.

Enot ha deciso di rappresentare Nico Robin nella versione presentata dopo il salto temporale di One Piece, che indossa un costume estivo caratterizzato da un pareo rosa e una giacchetta blu e un paio di occhiali da sole. Complessivamente parliamo di un cosplay semplice, ma in questo caso sicuramente ben realizzato e d'impatto, come potrete constatare negli scatti qui sotto.

Rimanendo in tema di anime e manga, date uno sguardo anche al cosplay di Momo Yaoyorozu da My Hero Academia realizzato da madmax_i e il cosplay di Lucy da Cyberpunk: Edgerunners firmato da Irine Meier. Cambiando genere, vi suggeriamo anche il cosplay di Lisa da Genshin Impact da Lada Lyumos e quello di Caitlyn da League of Legends di melamori.cosplay.

Che ne pensate del cosplay di Nico Robin da One Piece firmato da Enot? Fatecelo sapere nei commenti.