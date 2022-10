Cyberpunk: Edgerunners: il cosplay di Lucy di Irine Meier fa vendere 20 milioni di copie

Vediamo questo cosplay di Lucy, realizzato dalla modella Irine Meier così bene che l'account ufficiale della serie Cyberpunk: Edgerunners, da cui viene il personaggio, lo ha ripreso per fargli i più sinceri complimenti.

Cyberpunk: Edgerunners è un fenomeno a sé, capace di convincere come serie per le sue indubbie qualità e di ridare vita commercialmente a Cyberpunk 2077, tanto da fargli superare i 20 milioni di copie venduti e riportarlo in testa nella classifica dei titoli più giocati su Steam.

La Meier riprende il personaggio e lo cala in un contesto che ricorda moltissimo le atmosfere della serie, per luci e colori, anche se le sedie sembrano essere quelle di una sala d'aspetto d'ospedale.

Per il resto impossibile non notare la cura nella realizzazione del costume e la sua profonda drammaticità, in linea con quella del personaggio originale. Insomma, non vi è venuta voglia di guardare di nuovo Cyberpunk: Edgerunners?