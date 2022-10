Midnight Club: Los Angeles: l'autore del brano Dundy Lion svela l'edizione rimasterizzata

Rockstar Games sta lavorando a un'edizione rimasterizzata di Midnight Club: Los Angeles. A svelarlo è stato Markus Kienzl, l'autore del brano Dandy Lion, usato nella colonna sonora del gioco, che ha ringraziato Rockstar Games su Twitter per aver riacquisito la licenza della traccia, da usare appunto con la nuova edizione.

Il tweet è stato prontamente rimosso, visto che il gioco non è stato ancora annunciato, ma ormai la frittata è fatta, come si suol, dire, e qualcuno lo ha conservato, ripubblicandolo online.

"Rockstar Games ha di nuovo acquisito la licenza del mio brano "Dundy Lion feat Paul St. Hilaire" per il gioco #midnightclublosangeles! Lo utilizzeranno per il trailer ufficiale e come musica in gioco per l'edizione rimasterizzata di MCLA (per console di ultima generazione). Ne sono onorato e grato :)"

Naturalmente non si tratta di un annuncio ufficiale e il tweet va quindi preso come una semplice indiscrezione. Sicuramente però, ci troviamo di fronte a qualcosa di più della voce di corridoio di qualche insider a caso, visto che proviene da uno degli autori della colonna sonora del gioco. del resto di una possibile edizione rimasterizzata di Midnight Club: Los Angeles si è già parlato nel recente passato. Che esca per Natale?