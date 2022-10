Call of Duty: Modern Warfare 2, video analisi della beta Xbox da Digital Foundry

Call of Duty: Modern Warfare 2 è protagonista della nuova video analisi realizzata da Digital Foundry per quanto concerne la beta Xbox: come gira su Xbox One S, Xbox One X e Xbox Series X|S?

Forte di un successo storico, la beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 ha fornito un interessante assaggio delle modalità multiplayer che troveremo nel nuovo capitolo della serie prodotta da Activision a partire dal 28 ottobre.

Ebbene, come da aspettative il gioco fa un bel po' di fatica su Xbox One S, e pur scendendo a 900p non riesce a garantire un frame rate consistente rispetto al target dei 60 fotogrammi, cosa che ovviamente non accade sulle piattaforme di ultima generazione.

Su Xbox Series X il titolo di Infinity Ward si spinge infatti anche fino a 120 fps nella modalità apposita e con uno schermo compatibile, enfatizzando al massimo la fluidità, la reattività e la precisione di un'esperienza che promette davvero grandi cose.