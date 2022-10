Amouranth accusa Twitter di censura: ecco le ragioni della star di Twitch

Amouranth ha accusato Twitter di esercitare una forma di censura nei confronti di determinati contenuti, influenzando le performance dei profili che li condividono: la star di Twitch ha spiegato le proprie ragioni in un post.

Capace di incassare ricavi mostruosi su OnlyFans, Amouranth strizza ovviamente l'occhio a un certo tipo di utenza, e stando alle sue parole la piattaforma social ha messo in campo delle limitazioni che creano evidenti difficoltà in tal senso.

"Richiedere a qualcuno di modificare le impostazioni di default è una forma di censura", ha scritto la modella. "Favorire contenuti in questo modo fa un'enorme differenza. Utilizzo le impostazioni di default su questo profilo per capire cosa viene censurato e cosa no."

"Come sapete, è questo il mio lavoro e ho studiato il problema a fondo. Ho anche studiato l'impatto delle impostazioni di default. Internet Explorer ha potuto mantenere quote di mercato mostruose per decenni grazie a tale espediente, Google paga Apple decine di miliardi l'anno per cosa esattamente?"