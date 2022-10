Phantom Fury: durata e la presenza del colonnello John Blade di Sin, tra le info della FAQ ufficiale

3D Realms ha pubblicato la FAQ ufficiale dello sparatutto in prima persona Phantom Fury su Steam, dando moltissime informazioni sul gioco, compresa la durata e la presenza del colonnello John Blade, il protagonista di Sin.

Sviluppato da Slipgate Ironworks, non è in realtà un seguito diretto di Ion Fury, anche se si svolge nello stesso universo. Di base sarà una storia completamente nuova, che si svolgerà molti anni dopo i fatti raccontati in Ion Fury, in un mondo completamente cambiato. Quindi non ci sarà bisogno di aver giocato all'altro per goderselo (come del resto non c'era bisogno di conoscere Bombshell per giocare a Ion Fury).

Parlando di durata, Phantom Fury sarà composto da quindici livelli single player, per più di otto ore di gameplay, che aumenteranno nel caso si vogliano scoprire tutti i segreti del gioco e provare tutti i potenziamenti delle armi. Non ci sarà multiplayer.

Per quanto riguarda John Blade, il protagonista di Sin farà la sua comparsa durante il gameplay: "Anche se questa è in primo luogo e soprattutto un'avventura di Shelly, non sorprendetevi di vedere il Colonnello Blade fermarsi a dare una mano."

Per il resto, Phantom Fury non uscirà in accesso anticipato, ma subito nella sua forma definitiva. La data d'uscita non è stata ancora fissata, ma l'arrivo del gioco è previsto per il 2023 su PC, PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch. Da notare che, nonostante lo stile visivo retrò, Slipgate Ironworks ha utilizzato l'Unreal Engine 4 per svilupparlo.