Steam: SEGA lancia i Saldi Megamix, con sconti fino al 90%

Se vi piacciono i titoli di SEGA, allora sarete felici di sapere che l'editore giapponese ha lanciato i cosiddetti Saldi Megamix su Steam, con sconti fino al 90% del prezzo di copertina. I titoli compresi sono moltissimi. Alcuni sono anche molto recenti.

Total War: Warhammer III è tra le offerte

Ad esempio Total War: Warhammer III ha uno sconto del 10% (53,99€ invece di 59,99€), Two Point Campus del 20% (31,99€ invece di 39,99€), Soul Hackers 2 del 25% (44,99€ invece di 59,99€) e la raccolta Sonic Origins del 35% (29,24€ invece di 44,99€).

In occasione dei Saldi Megamix inoltre, Humankind è giocabile gratuitamente per qualche giorno, in previsione del lancio dell'espansione Together We Rule.

Naturalmente ci sono anche offerte più importanti, come Persona 5 Strikers scontato del 60% (27,99€ invece di 69,99€), Two Point Hospital scontato del 75% (8,74€ invece di 34,99€), Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster scontato del 50% (24,99€ invece di 49,99€) e tanti altri ancora.

Se volete avere il quadro completo delle offerte non vi resta che andare sulla pagina dei Saldi Megamix e scorrerla per cercare qualcosa che faccia al caso vostro.