Call of Duty: Modern Warfare 2 su PC ha così tante opzioni che c'è un motore di ricerca

La versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 2 include così tante opzioni che gli sviluppatori hanno pensato bene di inserire un motore di ricerca per consentire agli utenti di trovare rapidamente le regolazioni desiderate.

Il dato arriva dal trailer della versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 2, e rivela che ci sono oltre cinquecento impostazioni modificabili perché si possa personalizzare l'esperienza sotto ogni aspetto.

Tanto per fare un esempio, ha scritto un utente del forum ResetEra, ci sono cinque diverse opzioni solo per regolare il FOV del gioco, un elemento che su PC come sappiamo viene tenuto sempre in grande considerazione, meno su console.

Insomma, sembra che Infinity Ward abbia davvero messo un impegno straordinario nel portare il suo nuovo sparatutto su PC, puntando a offrire ai giocatori la massima libertà possibile e un ventaglio di possibilità pressoché infinito, che immaginiamo si estenda alla scalabilità grafica.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sarà disponibile a partire dal 28 ottobre nelle versioni PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.