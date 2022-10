Call of Duty: Modern Warfare 2, il trailer della versione PC pubblicato per errore

Il trailer della versione PC di Call of Duty: Modern Warfare 2 è stato pubblicato per errore da Activision in anticipo sui tempi: il publisher ha cancellato il post su Twitter, ma non così rapidamente da evitare che qualcuno lo scaricasse.

E così, dopo il trailer di lancio di Call of Duty: Modern Warfare 2, ecco anche un video realizzato appositamente per illustrare le caratteristiche del nuovo episodio sulla piattaforma Windows, con il lancio in contemporanea su Battle.net e Steam.

Con una risoluzione fino a 4K e il supporto per i monitor ultrawide, dotato della tecnologia Ricochet Anti-Cheat e di oltre cinquecento differenti regolazioni per personalizzare l'esperienza, Modern Warfare 2 punta davvero a fare le cose in grande su PC.

Ancora qualche giorno di pazienza e potremo finalmente immergerci nelle atmosfere di Call of Duty grazie a una nuova e coinvolgente campagna single player e alla solidità del multiplayer online: il gioco sarà disponibile dal 28 ottobre.