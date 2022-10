Splatoon 3 e Return to Monkey Island ricevono un 7 nei voti di EDGE

Sono stati pubblicati i voti delle recensioni del numero 377 della rivista EDGE, che a quanto pare ha accolto con poco entusiasmo due titoli particolarmente attesi, ovverosia Splatoon 3 e Return to Monkey Island, assegnando loro soltanto un 7.

Splatoon 3 - 7

Roadwarden - 9

Steelrising - 5

Metal: Hellslinger - 7

Return to Monkey Island - 7

The Case of the Golden Idol - 8

Sunday Gold - 6

The Excavation of Hob's Barrow - 7

Wayward Strand - 7

Riley & Rochelle - 6

La testata inglese si è insomma espressa ancora una volta in controtendenza, se consideriamo che i voti di Splatoon 3 possono contare attualmente su di una media internazionale di 8,3, mentre i voti di Return to Monkey Island puntano a una media di 8,5 su Nintendo Switch e 8,6 su PC.

Nello stesso numero, l'indie Roadwarden ha portato a casa un sonante 9, mentre l'interessante The Case of the Golden Idol ha ricevuto un solido 8. Male Steelrising, il soulslike di Spiders, che si è dovuto accontentare di un 5.