Crash Bandicoot 4: It's About Time arriva su Steam, l'annuncio del nuovo capitolo forse ai TGA 2022

Crash Bandicoot 4: It's About Time ha una data d'uscita su Steam: il 18 ottobre 2022. A svelarlo è stato lo youtuber Canadian Guy, che ha ricavato l'informazione da un pacco di materiale ufficiale del gioco. Lo stesso pacco suggerisce che i The Game Awards 2022 potrebbero ospitare l'annuncio del nuovo capitolo della serie.

Il pacco in questione è molto simpatico. Si tratta sostanzialmente di una scatola della pizza a tema Crash Bandicoot. Sull'etichetta, invece delle pizze ordinate, si può leggere: Crash Bandicoot 4: It's About Time arriverà su Steam il 18 ottobre 2022.

Il nuovo episodio, chiamato confidenzialmente Wumpa League, viene suggerito alla fine della stessa etichetta, dove possiamo leggere: Ancora fame? Prova la nostra pizza Wumpa per 12,08 dollari! Guarda caso i The Game Awards 2022 si terranno proprio l'8 dicembre 2022.

Naturalmente non prendete il tutto come una conferma, anche se, trattandosi di materiale ufficiale, l'attendibilità è davvero altissima. Dello sviluppo di nuovi giochi di Crash Bandicoot si era già parlato nel recente passato. Questa potrebbe essere una conferma che il franchise è vivo e vegeto.