She-Hulk, un video mostra in azione il Daredevil di Charlie Cox nella serie Marvel

La serie televisiva di She-Hulk ha segnato il ritorno del Daredevil di Charlie Cox all'interno dell'ottavo episodio, e questo video ufficiale mostra una prima clip con l'incontro fra i due personaggi. O meglio parlare di scontro?

Sappiamo che c'è una nuova serie TV reboot di Daredevil in produzione per il Marvel Cinematic Universe, dopo la comparsa a sorpresa di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, ed è proprio nello show della gigantessa di giada che vengono poste nuove basi per il diavolo di Hell's Kitchen.

Com'era facile immaginare, la nuova versione di Daredevil prende le distanze dal realismo dello show Netflix, consegnandoci una trasposizione più vicina ai fumetti e dunque un personaggio dotato di un'agilità straordinaria, resa sullo schermo grazie all'immancabile CG.

Rifacendosi alla migliore tradizione dei crossover, She-Hulk e Daredevil si affronteranno da avversari per poi conoscersi meglio e scoprire di essere dalla stessa parte. In attesa del progetto Born Again, previsto per il 2024...