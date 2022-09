Crash Bandicoot: due giochi del franchise in sviluppo, per un insider

Stando all'insider @TheRealInsider, attualmente ci sono due giochi del franchise Crash Bandicoot in sviluppo. Purtroppo questo è quanto, nel senso che il nostro non ha fornito altre informazioni in merito, limitandosi a correggere un utente che parlava di un solo gioco in lavorazione.

@TheRealInsider è considerato molto attendibile perché vanta un gran numero di informazioni spifferate poi rivelatesi vere.

Quali potrebbero essere i nuovi giochi di Crash Bandicoot in sviluppo? Difficile fare ipotesi, ma sicuramente si può pensare a un potenziale Crash Bandicoot 5, che segua il successo della trilogia rimasterizzata e di Crash Bandicoot 4: It's About Time. Nonostante Activision Blizzard sia concentrata soprattutto sul franchise Call of Duty, le vendite delle nuove edizioni di alcuni dei suoi vecchi giochi potrebbe averla convinta a mantenere attivi i relativi franchise. In effetti la compagnia americana dispone di una grande quantità di serie che giacciono tristemente abbandonate.

Interessante il fatto che, nel caso l'acquisizione di Microsoft vada in porto, i nuovi Crash Bandicoot potrebbero diventare esclusive Xbox. Considerando quanto i primi tre episodi hanno contato per il brand PlayStation, sarebbe un cambiamento non da poco, soprattutto dal punto di vista simbolico.