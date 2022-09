Phantom Fury annunciato, è il seguito di Ion Fury, con protagonista Shelly “Bombshell” Harrison

L'editore 3D Realms e lo studio di sviluppo Slipgate Ironworks hanno annunciato lo sparatutto in prima persona Phantom Fury, seguito di Ion Fury, con protagonista sempre Shelly "Bombshell" Harrison. Uscirà nel 2023 su PC, PS5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch.

La storia di Phantom Fury si svolge molti anni dopo i fatti raccontati nel gioco precedente. Bombshell si risveglia in un nuovo mondo con un nuovo braccio bionico e dovrà subito impegnarsi in una nuova missione salva genere umano: la difesa del leggendario Demon Core. Per riuscire, dovrà viaggiare per tutti gli Stati Uniti, facendo quello che le riesce meglio: sparare a chiunque le si pari innanzi. Vediamo il trailer di annuncio:

Come potete facilmente notare, come il predecessore, Phantom Fury farà uso di un motore grafico retrò, anche se in questo caso gli oggetti saranno completamente 3D.

Interessante il fatto che Phantom Fury sia stato annunciato mentre ancora i fan di Ion Fury stanno aspettando l'espansione Aftershock, annunciata ormai da anni ma ancora senza una data d'uscita, nonostante sia segnata per il 2022.

Tra le caratteristiche di Phantom Fury, viene vantata la grande interattività dello scenario, le più di venti armi uniche, tra le quali alcune del gioco originale, le skill e i potenziamenti e quant'altro. Ci saranno anche moltissimi nemici, per la gioia degli amanti del genere.