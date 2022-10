Mortal Kombat: video festeggia il 30° anniversario stappando spine dorsali

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios hanno lanciato i festeggiamenti per il 30° anniversario del franchise Mortal Kombat con un video celebrativo che trovate in testa alla notizia, stappando anche qualche spina dorsale (magari in privato).

Il primo Mortal Kombat fu lanciato l'8 ottobre 1992 in sala giochi e da allora il franchise è stato capace di vendere quasi 80 milioni di copie, apparendo anche al cinema e in altri media.

In questi 30 anni la rinomata serie di Mortal Kombat è diventata una parte stabile della cultura popolare, entusiasmando i fan con un gameplay superiore, personaggi leggendari e un'esperienza cinematografica immersiva, e aggiudicandosi anche numerosi riconoscimenti, come le varie vittorie ai D.I.C.E. Awards dell'Academy of Interactive Arts & Sciences, The Game Awards e molti altri. L'ultimo capitolo della serie di videogiochi, Mortal Kombat 11, è quello che ha segnato il record di velocità di vendita nella storia del franchise, con oltre 15 milioni di copie vendute nel mondo, mentre a oggi Mortal Kombat Mobile ha accumulato 150 milioni di download.

Per rendere omaggio a trent'anni di storia di Mortal Kombat, è stato pubblicato un nuovo video che mostra l'impatto culturale del franchise in tre decenni di intrattenimento, dai videogiochi ai film e all'animazione. Il video riunisce momenti che vanno dal videogioco originale Mortal Kombat (1992) a Mortal Kombat 11 Ultimate (2020), e dal primo film Mortal Kombat (1995) alla nuova versione Mortal Kombat (2021), attraversando 30 anni di contenuti. Il video punta i riflettori sui combattenti leggendari di Mortal Kombat e sulle loro diverse versioni nel corso degli anni: Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Johnny Cage, Sonya Blade, Liu Kang, Kung Lao, Kitana, Mileena, Jackson "Jax" Briggs, Baraka e Shang Tsung.

Oggi è stato anche svelato il nuovo materiale iconografico che festeggia il 30º anniversario di Mortal Kombat e racchiude in un unico logo, che richiama nelle forme il leggendario logo del drago, parte delle modalità di gioco, dei momenti della trama, dei personaggi e dei colpi di grazia tratti dalla storia del gioco.

Come parte dei festeggiamenti, Klassic Movie Raiden arriverà su Mortal Kombat Mobile dal 7 all'11 ottobre, con le fattezze del personaggio interpretato da Christopher Lambert e la voce del film del 1995. Dal 7 al 14 ottobre i giocatori potranno anche effettuare l'accesso ogni giorno per ricevere regali gratuiti dell'anniversario e godersi tanti nuovi contenuti nel gioco. Inoltre, Mortal Kombat (film del 2021), Mortal Kombat (film del 1995) e Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge (film del 2020) sono disponibili in digitale.

Insomma, quale occasione migliore di andare tutti a festeggiare in allegria spargendo un po' di viscere degli sconfitti e magari leggendo il nostro speciale dedicato? Tanto l'ESRB lo hanno già istituito.