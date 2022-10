NVIDIA RTX 4080, primo benchmark rivela che è il 62% più veloce della RTX 3080

Un primo benchmark della NVIDIA RTX 4080 è spuntato in rete, e secondo i dati ottenuti tramite 3DMark la nuova GPU sarebbe il 62% più veloce rispetto alla RTX 3080 nella versione da 10 GB.

NVIDIA RTX 4080, il primo benchmark

Sappiamo che le specifiche della RTX 4080 parlano di un vero e proprio mostro di potenza, ma magari non tutti si aspettavano un tale incremento prestazionale in confronto alla precedente generazione di schede video.

Nello specifico, la RTX 4080 da 16 GB ha fatto segnare nel benchmark Time Spy di 3DMark un punteggio pari a 28.929 punti, sebbene sia stato effettuato un lieve overclock delle memorie portandole a un +490 MHz rispetto al clock ufficiale. Potrebbe anche trattarsi di una versione custom, naturalmente.

Rispetto alla scheda video più potente della passata generazione, la RTX 3090 Ti, la RTX 4080 ha totalizzato un incremento del 32%, che sale come detto al 62% nel caso della RTX 3080 da 10 GB e al 57% nel caso della RTX 3080 da 12 GB.

Come saprete, la NVIDIA RTX 4080 sarà disponibile nei negozi durante il mese di novembre 2022, con prezzi che vanno da 1.099€ per la versione con 12 GB di memoria a 1.469€ per la versione con 16 GB di memoria.