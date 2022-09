Nvidia RTX 4090 e 4080: scopriamo specifiche, pregi e difetti delle nuove schede grafiche

Un appuntamento importante per tutti i giocatori PC, ma non solo, visto che le nuove schede potenzieranno i computer di professionisti e aziende di tutto il mondo. Per questo motivo andiamo a ricapitolare specifiche, pregi e difetti delle Nvidia RTX 4090 e 4080 , le nuove schede grafiche di punta del colosso americano.

Ada Lovelace , figlia di Lord Byron, è considerata una delle prime programmatrici di computer al mondo perché già a metà '800 scrisse quello che oggi possiamo considerare un algoritmo per la Macchina Analitica, il primo computer meccanico della storia. Tornando al presente, Huang ha voluto rassicurare fan e investitori specificando che per questa nuova architettura è stato sviluppato un nuovo processo produttivo con TSMC, il gigante dei semiconduttori di Taiwan, che garantirà la disponibilità delle GPU. Un elemento che dovrebbe, quindi, scongiurare i problemi avuti con la precedente generazione di schede.

Dalla sua introduzione nel 2018, la linea RTX di Nvidia ha rivoluzionato il modo in cui si disegnano e vivono i videogiochi in particolare per quanto riguarda la gestione della luce e i suoi rimbalzi sulle superfici (il cosiddetto ray tracing). Ada Lovelace è la terza generazione di questa architettura e promette di essere il futuro del gaming. Per mostrare di cosa sia capace è stato mostrato un video che Huang ha detto essere stato renderizzato da una singola GPU con architettura Ada Lovelace. Si chiama RacerX e mostra come la nuova linea di schede grafiche sia in grado di simulare i più diversi scenari: dal fumo all'acqua, dai tessuti alle condizioni di luce.

La RTX 4090, la nuova GPU top di gamma di Nvidia, è due volte più veloce della precedente, la 3090Ti, sia in giochi esigenti come Microsoft Flight Simulator sia nelle app creative come il montaggio video o la modellazione 3D. Non sono stati dati molti dettagli per quanto riguarda l'architettura stessa della scheda grafica, ma analisti molto affidabili dicono già che anche solo con le specifiche annunciate, la nuova 4090 sarà un netto miglioramento rispetto alla generazione precedente. Prima della conferenza girava voce che la nuova 4090 avrebbe richiesto 600 Watt di potenza per essere alimentata, ma Nvidia è riuscita a raddoppiare le prestazioni della 3090 senza aumentare l'energia richiesta. Per farla funzionare, però, serviranno comunque 450 Watt, che non è poco per gli alimentatori sotto i 750 Watt.

Geforce RTX 4080

Geforce RTX 4080

Le cose si fanno meno nette quando andiamo ad analizzare la RTX 4080 perché verrà rilasciata in due versioni: una con 16 GB di memoria e una con 12. Guardando le specifiche, però, salta subito all'occhio uno strano dettaglio: sono schede completamente diverse tra loro. Per prima cosa a lasciare perplessi è il fatto che la versione da 12 GB ha oltre 1000 CUDA Core in meno rispetto alla 3080 base, e quella da 16 GB non ho lo stesso numero di CUDA Core della versione Ti della 3080. Certo i valori di clock sono molto maggiori rispetto ai modelli precedenti, ma sia Gamers Nexus sia Linus Tech Tips (due canali YouTube di analisti americani tra i più autorevoli in fatto di hardware) hanno fatto notare che nei valori presentati da Nvidia, soprattutto testando Microsoft Flight Simulator, le prestazioni delle due schede grafiche erano così simili da non giustificare la differenza di prezzo di quasi 400 euro. La RTX 4080 da 12 GB costerà 1.099 euro in Europa (899 dollari negli USA), mentre RTX 4080 16 GB costerà 1.469 euro da noi e 1119 dollari negli States.

A questo si aggiunge il fatto che non sappiamo come queste schede grafiche si comporteranno sui giochi senza ray tracing perché Nvidia non ha dato alcuna informazione al riguardo.