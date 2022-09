Metal Gear Solid / Silent Hill: YouTuber beccato a fare il leaker ammette di aver inventato i rumor

Come vi abbiamo già riportato, il noto leaker The Real Insider è stato smascherato: dietro l'anonimato vi era lo YouTuber Dan Allen, che semplicemente condivideva informazioni ricevute dagli editori in anticipo, pur avendo firmato un accordo di non divulgazione. Ora, scopriamo però che alcuni dei leak da lui condivisi erano semplicemente inventati. Precisamente, aveva inventato i rumor sui remake di Metal Gear Solid e Silent Hill.

The Real Insider aveva condiviso informazioni corrette su Forspoken e sui nuovi giochi di Assassin's Creed, prima dell'annuncio dell'Ubisoft Forward. Non si è però fermato lì e ha anche condiviso informazioni sui progetti di Konami, affermando che sarebbero stati mostrati a breve, precisamente a un evento PlayStation.

Ora, però, abbiamo scoperto che Dan Allen aveva semplicemente inventato tali informazioni, infilandole in mezzo a leak reali. Lo YouTuber ha deciso di rompere gli accordi per andare in cerca di fama (anche se anonima) e non siamo quindi stupiti di scoprire che fosse pronto a inventarsi informazioni solo per generare clamore.

Ovviamente, il fatto che le sue affermazioni fosse false non significa che tali progetti non esistano. Si parla da molto tempo di nuovi Silent Hill e del ritorno di Metal Gear Solid in formato remake/remaster. Dan Allen ha semplicemente sfruttato l'interesse del pubblico verso l'argomento per attirare l'attenzione sui propri tweet da leaker.

Una prima avvisaglia dell'imprecisione dei suoi tweet era comunque già arrivata: come sapete, Silent Hill e Metal Gear Solid non sono stati mostrati al recente State of Play e nemmeno al Tokyo Game Show, mettendo in dubbio la veridicità di quanto rivelato.

Pare strano da dire, ma dobbiamo sperare che altri leaker noti siano più onesti di The Real Insider.