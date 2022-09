PlayStation VR2: il nuovo trailer mostra il visore, le funzioni di nuova generazione e i giochi

PlayStation ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a PS VR2, il visore per la realtà virtuale di Sony. Il video in questione ci permette di vedere le funzioni di nuova generazione di PlayStation VR2, ma anche i giochi e, ovviamente, l'headset stesso.

Il filmato si apre con una presentazione cinematografica di PlayStation VR2 e dei controller, e ci fa "immergere" dentro la realtà virtuale, indicandoci che i visori propongono una risoluzione 4K HDR, supporterà la tecnologia di tracciamento degli occhi che può essere usata anche per controllare il gioco (ad esempio selezionare delle voci su un menù) e per il foveated rendering, che permette agli sviluppatori di aumentare la qualità visiva nel punto nel quale l'occhio sta guardando, così da ottimizzare i giochi. Viene ricordato che la FoV è a 110°.

Si passa poi ai controller di PlayStation VR2. Viene indicato che dispongono di rilevamento del tocco sui grilletti, così che anche senza pressione il gioco sappia dove si trova il dito e possa riprodurre la cosa in gioco. Il visore supporterà anche la tecnologia audio Tempest 3D, per un sonoro più immersivo a 360°. Ci sarà poi un sistema di vibrazione aptica, sia nel visore che nel controller, che include anche i grilletti adattivi come il DualSense di PS5.

Per quanto riguarda i giochi mostrati nel trailer di PlayStation VR2, troviamo: Horizon Call of the Mountain, Firewall Ultra, No Man's Sky, Resident Evil Village e The Walking Dead Saints and Sinner Retributon.

