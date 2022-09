Cyberpunk 2077 sarà aggiornato per supportare Ray Tracing: Overdrive con RTXDI di Nvidia

A margine della presentazione delle schede GeForce RTX 4090 e 4080, Nvida ha annunciato che presto Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red sarà aggiornato per supportare il Ray Tracing: Overdrive con RTX Direct Illumination, o RTXDI, una nuova tecnologia sperimentata nel corso degli ultimi due anni.

Per decenni, il rendering di scene ray-tracing con un'illuminazione fisicamente corretta in tempo reale è stato considerato il Santo Graal della grafica. Allo stesso tempo, la complessità geometrica di ambienti e oggetti ha continuato a crescere, mentre i giochi e la grafica 3D si sforzavano di fornire le rappresentazioni più accurate del mondo reale.

Il raggiungimento di una grafica fisicamente accurata richiede un'enorme potenza di calcolo. I moderni giochi con ray-tracing, come Cyberpunk 2077, eseguono oltre 600 calcoli di ray-tracing per ogni pixel solo per determinare l'illuminazione: un aumento di 16 volte rispetto ai primi giochi ray-tracing introdotti quattro anni fa.

Come funziona l'RTXDI? Di base rende più realistiche le fonti d'illuminazione e il modo in cui proiettano luci e ombre sugli oggetti. Le luci indirette fanno più rimbalzi sugli stessi, invece di uno solo come avveniva con le precedenti tecniche di ray tracing. Inoltre, i riflessi in ray tracing vengono renderizzati in alta risoluzione e le luci basate sulla fisica rimuovono la necessità i usare le tecniche di occlusione.

Nemmeno a dirlo, il nuovo ray tracing sarà molto dispendioso in termini di risorse e potrà essere goduto a pieno solo su sistemi high end. Visti i prezzi delle nuove schede video di Nvidia, inizialmente saranno davvero in pochi a poterli usare.