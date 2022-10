Tom Holland e altri attori protagonisti di una serie su Legend of Zelda grazie a Midjourney e DALL-E

Tom Holland come Link

L'attore Tom Holland, diventato famoso interpretando il ruolo di Spider-Man nell'ultima trilogia dedicata al personaggio, è stato fatto diventare Link da Midejourney e DALL-E in una potenziale serie TV di The Legend of Zelda. Lui, insieme a molti altri attori, che hanno ovviamente preso altri ruoli.

Quindi abbiamo Emma Watson nei panni di Zelda, Idris Elba in quelli di Ganon, Maisie Williams come Saria, Sadie Sink come Malon, Danny Devito come Tingle, Meryl Streep nel ruolo di Twinrova, Jameela Jamil in quello di Urbosa, Gemma Chan come la Great Fairy e Steve Buscemi nelle vesti di Dampé. Vediamoli tutti raccolti in una galleria.

In questo caso, le intelligenze artificiali sono state guidate da Dan Leveille, realizzando un lavoro di adattamento praticamente perfetto.

Oltre alle due intelligenze artificiali, sono stati utilizzati il tool Tencent ARC per le correzioni dei volti e Photoshop per i ritocchi generali. Insomma, c'è dietro parecchio lavoro, non solo nei prompt necessari per generare le immagini.

Leville ha anche svelato un dettaglio interessante, ossia che inizialmente voleva usare Anya Taylor-Joy o Florence Pugh per Zelda, ma Midjourney ha manifestato problemi con entrambe. Inoltre ha notato che le intelligenze artificiali tendo a elaborare i volti degli attori da giovani, quando erano più famosi.