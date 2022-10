Gotham Knights, allarme spoiler a causa di un artbook consegnato in anticipo

Gli sviluppatori di Gotham Knights sono stati costretti ad accendere lo spoiler-segnale a causa di un artbook ufficiale consegnato in anticipo ad alcuni utenti, che hanno pensato bene di rivelarne il contenuto sui social.

A poche ore dal trailer di lancio di Gotham Knights, la rete si è dunque riempita di pesanti anticipazioni sulla trama del gioco e i suoi personaggi, provocando fra le altre cose la reazione dell'executive producer Fleur Marty.

"Non riuscirò mai a capire perché qualcuno dovrebbe spoilerare una storia agli altri, che si tratti di giochi, film, libri o qualsiasi altra cosa", ha scritto la Marty in un post su Twitter, ricevendo commenti contrastanti da parte degli utenti.

Secondo alcuni, infatti, mantenere determinati segreti riguardo la trama di Gotham Knights non sarebbe stato comunque facile, e in ogni caso gli spoiler sarebbero spuntati più o meno in concomitanza con il lancio del gioco.

Altre persone hanno invece accolto con entusiasmo gli spoiler, sostenendo che proprio scoprire queste nuove informazioni li ha convinti ad acquistare al day one il tie-in sviluppato da WB Games Montreal.