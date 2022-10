Splatoon 3: annunciata una Splatfest a tema Pokémon Scarlatto e Violetto, per novembre

Splatoon 3 avrà una Splatfest dedicata a Pokémon Scarlatto e Violetto, fissata per il mese prossimo e precisamente per il 12 novembre 2022, qualche giorno prima del lancio del nuovo capitolo della serie Pokémon.

Dal 12 novembre alle ore 2:00 del mattino fino al 14 novembre alla stessa ora ci saranno dunque scontri a tema, con i giocatori che potranno prendere parte a tre team diversi ispirati alle tipologie di Pokémon: Team Erba, Team Acqua e Team Fuoco.



Come da tradizione, anche in questo caso si potrà decidere a quale squadra fare parte rispondendo a una domanda iniziale, poi lo scopo sarà vincere più partite possibili in modo da accumulare punti per la propria fazione. Le varie squadre saranno identificate da magliette specifiche con colori differenti e i tre Pokémon starter in vista: Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

Nel frattempo, vi rimandiamo alla recensione di Splatoon 3 per conoscere meglio il nuovo sparatutto a base di colori per Nintendo Switch, ricordando anche lo speciale con i 7 consigli per il multiplayer in Mischia Mollusca. Per quanto riguarda Pokémon Scarlatto e Violetto, invece, ricordiamo che la sua uscita è fissata per il 18 novembre 2022, dunque qualche giorno dopo la conclusione di questo Splatfest dedicato.