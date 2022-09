Splatoon 3: 7 consigli per il multiplayer in Mischia Mollusca!

Avete acquistato Splatoon 3, ma venite presi sempre a molluschi in faccia? Ecco qualche buon consiglio per le vostre Mischie Mollusche in multiplayer!

Splatoon 3, esattamente come i suoi due predecessori, è un gioco competitivo semplice da capire ma non così scontato da domare. Inoltre, molti acquirenti, che acquistano sulla fiducia ogni prodotto Nintendo, si troveranno alle prese con titolo effettivamente diverso da ciò che è solito offrire il gigante dell'intrattenimento elettronico giapponese. Ma non temete, ecco a voi uno speciale per permettervi di entrare subito nel ritmo della Mischia Mollusca, pronti a splattare a destra e a manca come dei veri pro... o quasi.

Sgrachiatevi le gambe in single player! Splatoon 3: Riscaldatevi con la modalità single player! Dopo una brevissima introduzione, Splatoon 3 vi mette davanti a una scelta: correre direttamente nella sala per delle sfide amichevoli squadra contro squadra, oppure dare retta a quello strano tipo che cerca di richiamare la vostra attenzione dalla grata di un tombino. Questo è il tentativo degli sviluppatori di invogliarvi a provare, prima di ogni altra modalità, quella single player. La storia di Splatoon 3 è divertente, i suoi livelli dei piccoli gioielli di game e level design, ma la sua utilità è soprattutto un'altra: vi permetterà di prendere confidenza con i comandi e di testare quasi tutte le armi presenti, incluse quelle introdotte proprio in Splatoon 3. Quindi non fate i gradassi: prima di gettarvi nella mischia sgranchitevi le gambe nella modalità storia... non ve ne pentirete!

Motion control o no? Splatoon 3: Mirare con o senza motion control? C'è anche chi cambia a seconda di come sta usando Switch, se in modalità portatile o fissa Non fatevi buttare giù da chi vi dice che se non mirerete utilizzando il giroscopio dei pad, non sarete mai all'altezza delle Mischie Mollusche di Splatoon 3. Al competitivo Nintendo si può giocare benissimo utilizzando le due leve analogiche, vecchio stile; è però innegabile che mirare utilizzando i motion control dei Joy-Con garantisce una o due marce in più. Anche in questo caso non dovrete demoralizzarvi: se è la vostra prima volta è normale che vi sentiate una schifezza ad inseguire con il mirino il vostro nemico. Ci vuole un po' di tempo per abituarcisi, un po' di più per capire che il giroscopio è utile nei movimenti di precisione, mentre negli spostamenti più ampi è bene continuare ad affidarsi ai normali analogici. Essenziale imparare ad utilizzare il pulsante Y per centrare nuovamente la telecamera o, ancora meglio, per ruotarla di 180 gradi istantaneamente, funzione che si rivelerà particolarmente utile nelle splattate ravvicinate.

Inchiostrate la vostra base! Splatoon 3: non c'è niente di peggio che perdere un match perché non si è inchiostrata la propria base. Ogni tanto guardate la mappa per capire se ci sono zone rimaste scoperte È naturale sentire l'esigenza di correre subito verso il centro dell'arena, cercare il prima possibile lo scontro, ma non bisogna mai dimenticare che lo scopo di Splatoon 3 è un altro: colorare la mappa del proprio colore e ricoprire quello avversario. Una buona squadra non dimentica mai di colorare la propria base, quella zona che i nemici non potranno toccare ma che nel computo finale può fare la differenza tra una vittoria e una sconfitta. Ogni volta che tornate in vita dopo essere stati splattati, controllate che la vostra zona sia tutta inchiostrata, altrimenti rischierete di perdere anche se avrete combattuto coraggiosamente in prima linea!

Provare per credere Splatoon 3: potrete provare tutte le armi disponibili prima dell'acquisto Ricordatevi che nei negozi potrete provare la merce prima di acquistarla e questa funzione è particolarmente utile quando dovrete scegliere la vostra prossima arma. A differenza degli altri oggetti, che compariranno all'istante sul vostro personaggio, se deciderete di provare un'arma e le sue abilità secondarie verrete immediatamente teletrasportati in un poligono pensato esattamente per lo scopo. In Splatoon 3 ogni arma funziona più o meno bene a seconda del giocatore che la impugna: per alcuni la Tergilama sarà l'arma definitiva, per altri un ammennicolo tanto inutile quanto inoffensivo. Diventa quindi fondamentale, specialmente all'inizio quando avrete accesso ancora a pochissime armi, provare con mano prima di sprecare il prezioso biglietto necessario per l'acquisto.

Mangiate da Crab-N-Go Splatoon 3: se vi sentite vincenti, passate qui per uno spuntino... Crab-N-Go è un delizioso fast-food è situato all'interno della lobby e alcuni potrebbero sottovalutare la sua importanza. Non fate questo sbaglio anche voi! È proprio grazie ai cibi e alle bevande qui vendute che potrete velocizzare la crescita del vostro personaggio, e quella ben più importante del vostro equipaggiamento. Tutti gli oggetti che sbloccherete e indosserete infatti crescono d'esperienza esattamente come voi, e aumentando di livello guadagneranno un'abilità passiva più o meno utile in più. L'unico problema è che al Crab-N-Go non si paga con la valuta del gioco, bensì con dei biglietti speciali che potranno essere guadagnati nella modalità giocatore singolo e nella Salmon Run. E se volete cimentarvici qui trovate alcuni consigli per la divertentissima modalità cooperativa di Splatoon 3.

Manovre avanzate Splatoon 3: tutti sanno nuotare nell'inchiostro, ma quanti sanno farlo per bene? Splatoon 3 introduce nuove tecniche che permettono uno spostamento più veloce e sicuro sul campo di battaglia. Se utilizzate al momento giusto, queste possono essere usate anche per confondere il giocatore nemico, permettendoci di splattarlo in tutta sicurezza. Lo Squid Roll permette per esempio di cambiare direzione con un tuffo rotante senza perdere velocità, ed è possibile eseguirlo tre volte di seguito con diversi benefici. Per fare lo Squid Roll dovrete muovervi come calamaro e contemporaneamente spostare la leva analogica sinistra nella direzione scelta mentre si preme il tasto B. Ma questo è solo l'inizio, il gioco nasconde diverse tecniche avanzate che ci permetteranno di eseguire diverse e utilissime acrobazie, tipo rimbalzare sui muri inchiostrati, oppure lanciarci verso l'alto durante l'arrampicata da calamaro (si carica con B!).