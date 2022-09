Call of Duty: Modern Warfare 2 in beta batte già Battlefield 2042 e FIFA 22 su Steam

Nelle prime 24 ore, la beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 si è già rivelata un successo, battendo Battlefield 2042 ma anche FIFA 22 in termini di giocatori online attivi contemporaneamente e solo per quanto riguarda Steam.

Si tratta ovviamente di una frazione della popolazione online impegnata al momento sulla beta di Call of Duty: Modern Warfare 2, visto che questa è disponibile anche su PlayStation e Xbox, ma il dato è già piuttosto significativo dell'attesa che caratterizza il nuovo capitolo della serie Activision.

L'open beta di Call of Duty: Modern Warfare 2 ha raggiunto il picco di quasi 110.000 giocatori connessi quasi immediatamente dopo il lancio, salvo poi assestarsi su numeri più bassi nelle ore successive, ma si tratta comunque di risultati notevoli per una beta.

Il record di giocatori contemporanei risulta peraltro più alto di quelli fatti registrare da FIFA 22, Resident Evil Village e Battlefield 2042.

Ovviamente si tratta di numeri parziali, anche perché tutti questi giochi sono comunque multipiattaforma e il pubblico su Steam rappresenta una frazione di quello totale effettivo, ma si tratta qui di dare intanto una visione di quello che potrebbe caratterizzare l'impatto di Call of Duty: Modern Warfare 2 all'uscita in forma completa, visto che si parla solo della beta, al momento.

Per il resto, abbiamo visto già un video confronto della beta tra Xbox Series X|S, PS5 e PC, mentre la versione di prova pare sia già stata invasa dai cheater.